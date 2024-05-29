Ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине и Киеве 30 мая будет преимущественно облачным с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.

Об этом информирует Укргидрометцентр .

Читайте также:

Погода в Украине и Киеве 30 мая

По сообщению синоптиков, завтра везде, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12...+17°С, в Карпатах +7...+12°С, днем +20...+25°С, на юго-востоке - +24...+29°С.

Погода в Украине 30 мая. Источник: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра также стоит ожидать грозовых дождей. Температура ночью +12...+17°С, днем +20...+25°С.

В столице ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.

Напомним, ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура , которая будет выше среднеклиматической нормы.

В то же время о надвигании грозового фронтра также сообщала народная синоптика Наталья Диденко .