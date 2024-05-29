Из солнца в дождь — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет 30 градусов, несмотря на грозу
Погода в Украине и Киеве 30 мая будет преимущественно облачным с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.
Об этом информирует Укргидрометцентр .
Погода в Украине и Киеве 30 мая
По сообщению синоптиков, завтра везде, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +12...+17°С, в Карпатах +7...+12°С, днем +20...+25°С, на юго-востоке - +24...+29°С.
В Киевской области завтра также стоит ожидать грозовых дождей. Температура ночью +12...+17°С, днем +20...+25°С.
В столице ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.
Напомним, ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура , которая будет выше среднеклиматической нормы.
В то же время о надвигании грозового фронтра также сообщала народная синоптика Наталья Диденко .
Читайте Новини.LIVE!