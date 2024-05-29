Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Из солнца в дождь — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет 30 градусов, несмотря на грозу arrow

Из солнца в дождь — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет 30 градусов, несмотря на грозу

29 мая 2024 17:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве 30 мая
Ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине и Киеве 30 мая будет преимущественно облачным с прояснениями. Несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, почти на всей территории страны будет сохраняться жаркая температура воздуха.

Об этом информирует Укргидрометцентр .

Читайте также:

Погода в Украине и Киеве 30 мая

По сообщению синоптиков, завтра везде, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12...+17°С, в Карпатах +7...+12°С, днем +20...+25°С, на юго-востоке - +24...+29°С.

погода по украине 30 мая
Погода в Украине 30 мая. Источник: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра также стоит ожидать грозовых дождей. Температура ночью +12...+17°С, днем +20...+25°С.

В столице ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.

Напомним, ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура , которая будет выше среднеклиматической нормы.

В то же время о надвигании грозового фронтра также сообщала народная синоптика Наталья Диденко .

погода
Укргидрометцентр
Украина
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали