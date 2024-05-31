Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 31 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 31 травня — до якої небезпеки варто готуватися метеозалежним
У п’ятницю, 31 травня, варто очікувати сильну магнітну бурю. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 31 травня
За минулу добу було зафіксовано високу сонячну активність, включаючи 8 потужних спалахів класу Х1. Ці спалахи мають вплив на земну магнітосферу. Прогнозується, що 31 травня геомагнітні умови будуть на рівні інтенсивної магнітної бурі, а сонячна активність залишиться помірною, але з можливістю нових спалахів Х-класу.
Сонячна активність 31 травня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
- ймовірність спалаху М-класу — 75%;
- ймовірність спалаху Х-класу — 35%;
- кількість сонячних плям — 57.
Як допомогти організму пережити магнітні бурі
Не забувайте, що існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров’я. Ось декілька рекомендацій:
- зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;
- ведіть здоровий спосіб життя;
- намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;
- відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
- практикуйте медитацію або йогу;
- уникайте надмірного стресу.
Нагадаємо, астросиноптики попередили, що Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
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