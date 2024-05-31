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Магнітні бурі 31 травня — до якої небезпеки варто готуватися метеозалежним

31 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 31 травня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У п’ятницю, 31 травня, варто очікувати сильну магнітну бурю. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 31 травня

За минулу добу було зафіксовано високу сонячну активність, включаючи 8 потужних спалахів класу Х1. Ці спалахи мають вплив на земну магнітосферу. Прогнозується, що 31 травня геомагнітні умови будуть на рівні інтенсивної магнітної бурі, а сонячна активність залишиться помірною, але з можливістю нових спалахів Х-класу.

Сонячна активність 31 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 75%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 35%;
  • кількість сонячних плям — 57.
Графік магнітних бурь на сайті Meteoagent. Фото: скриншот
Графік магнітних бурь на сайті Meteoagent. Фото: скриншот

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Не забувайте, що існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров’я. Ось декілька рекомендацій:

  • зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • практикуйте медитацію або йогу;
  • уникайте надмірного стресу.

Нагадаємо, астросиноптики попередили, що Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

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