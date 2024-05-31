Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 31 травня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik

У п’ятницю, 31 травня, варто очікувати сильну магнітну бурю. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 травня

За минулу добу було зафіксовано високу сонячну активність, включаючи 8 потужних спалахів класу Х1. Ці спалахи мають вплив на земну магнітосферу. Прогнозується, що 31 травня геомагнітні умови будуть на рівні інтенсивної магнітної бурі, а сонячна активність залишиться помірною, але з можливістю нових спалахів Х-класу.

Сонячна активність 31 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність спалаху М-класу — 75%;

ймовірність спалаху Х-класу — 35%;

кількість сонячних плям — 57.

Графік магнітних бурь на сайті Meteoagent. Фото: скриншот

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Не забувайте, що існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров’я. Ось декілька рекомендацій:

зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;

ведіть здоровий спосіб життя;

намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

практикуйте медитацію або йогу;

уникайте надмірного стресу.

Нагадаємо, астросиноптики попередили, що Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.