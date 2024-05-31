Магнитные бури в Украине в пятницу, 31 мая - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik

В пятницу, 31 мая, следует ожидать сильной магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 31 мая

За прошедшие сутки была зафиксирована высокая солнечная активность, включая 8 мощных вспышек класса Х1. Эти вспышки оказывают влияние на земную магнитосферу. Прогнозируется, что 31 мая геомагнитные условия будут на уровне интенсивной магнитной бури, а солнечная активность остается умеренной, но с возможностью новых вспышек Х-класса.

Солнечная активность 31 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма – 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 25%;

вероятность вспышки М-класса – 75%;

вероятность вспышки Х-класса – 35%;

количество солнечных пятен - 57.

График магнитных бурь на сайте Meteoagent. Фото: скриншот

Как помочь организму пережить магнитные бури

Не забывайте, что существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье. Вот несколько рекомендаций:

сохраняйте внутреннее спокойствие и положительное настроение;

ведите здоровый образ жизни;

старайтесь больше времени проводить на природе и следите за сбалансированным рационом;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

практикуйте медитацию или йогу;

избегайте чрезмерного стресса.

Напомним, астросиноптики предупредили, что Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым следует подготовиться.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.