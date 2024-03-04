Магнітні бурі в Україні 4 березня

Чоловік страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 4 березня не передбачаються. При цьому магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в неспокійному стані. Також сонячна активність протягом доби була низькою — ймовірні спалахи М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 березня

Протягом доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С6. Вони майже зовсім не впливають на людей.

Геомагнітне поле в понеділок коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. При цьому сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М. Сила геомагнітного шторму дорівнюватиме 1%, що характерно для повного магнітосферного штилю.

Сонячна активність на 4 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 22.

В чоловіка болить голова. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Поради, які допоможуть вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, перший місяць весни обіцяє бути тихим та спокійним, однак магнітні бурі все ж передбачаються. Варто очікувати кілька небезпечних дат. Щоб вберегти своє здоров'я й не страждати від геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Також ми писали, що астрофотограф Пітер Льюїс виявив на Сонці величезну сонячну пляму, розміром з планету Земля, яка може стати причиною подальших магнітних бур.