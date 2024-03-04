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Магнитные бури 4 марта — к какому влиянию из космоса готовиться метеозависимым

4 марта 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине 4 марта
Мужчина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 4 марта, не предполагаются. При этом магнитосфера Земли в течение дня будет находиться в неспокойном состоянии. Также солнечная активность в течение суток была низкой — вероятны вспышки М-класса.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 марта

В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С6. Они почти совсем не влияют на людей.

Геомагнитное поле в понедельник будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. При этом солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками класса М. Сила геомагнитного шторма будет равна 1%, что характерно для полного магнитосферного штиля.

Солнечная активность на 4 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 22.
У мужчины болит голова
У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, первый месяц весны обещает быть тихим и спокойным, однако магнитные бури все же предполагаются. Следует ожидать несколько опасных дат. Чтобы уберечь свое здоровье и не страдать от геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что астрофотограф Питер Льюис обнаружил на Солнце огромное солнечное пятно, размером с планету Земля, которое может стать причиной дальнейших магнитных бурь.

погода
космос
Солнце
магнитные бури
Украина
головная боль
метеозависимость
Земля

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