Магнітні бурі 4 червня — як впливатимуть на здоров'я метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: medialt.clinic

У вівторок, 4 червня, очікується слабка магнітна буря G1. Цього дня метеозалежним і літнім людям потрібно бути обережним і попіклуватися про здоров'я.

Про це інформує Meteoprog у понеділок, 3 червня.

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Магнітні бурі 4 червня

У вівторок, 4 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря G1. Буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистеми та вплинути на міграційні маршрути тварин і птахів. Також слід бути обережними метеозалежним і літнім людям — може погіршитися стан здоров'я.

Прогноз сонячної активності на 3 червня

Можливість малого геомагнітного шторму – 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 35%

Кількість сонячних плям – 95.

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам.

Забезпечте собі достатній відпочинок. Спробуйте зменшити стрес і більше відпочивати.

Практикуйте релаксаційні техніки, такі як йога або медитація.

Пийте більше води, щоб уникнути зневоднення.

Уникайте алкоголю та напоїв з кофеїном, оскільки вони можуть підвищувати ризик зневоднення.

Забезпечте собі регулярний та достатній сон.

Слідкуйте за прогнозами магнітних бур, щоб бути готовими до їх можливого впливу.

Раніше ми писали про детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року. Він допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня над Україною зійшов золотистий Місяць. Незвичайне небесне явище було видно неозброєним оком.