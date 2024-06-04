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Магнитные бури 4 июня — чего ожидать метеозависимым

4 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 4 июня - как будут влиять на здоровье метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: medialt.clinic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 4 июня, ожидается слабая магнитная буря G1. В этот день метеозависимым и пожилым людям нужно быть осторожным и позаботиться о здоровье.

Об этом сообщает Meteoprog в понедельник, 3 июня.

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Магнитные бури 4 июня

Во вторник, 4 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря G1. Буря такой силы может повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистемы и повлиять на миграционные маршруты животных и птиц. Также следует быть осторожными метеозависимым и пожилым людям – может ухудшиться состояние здоровья.

Прогноз солнечной активности на 3 июня.

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
  • Количество солнечных пятен – 95.

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предварительные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям.

  • Обеспечьте себе достаточный отдых. Попытайтесь уменьшить стресс и больше отдыхать.
  • Упражняйте релаксационные техники, такие как йога или медитация.
  • Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Избегайте алкоголя и напитков с кофеином, поскольку они могут повышать риск обезвоживания.
  • Обеспечьте регулярный и достаточный сон.
  • Следите за прогнозами магнитных бурь, чтобы быть готовыми к их возможному воздействию.

Ранее мы писали о подробном расписании магнитных бурь на июнь 2024 года. Он поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.

Напомним, в ночь на 24 мая над Украиной взошла золотистая Луна. Необычное небесное явление было видно невооруженным глазом.

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