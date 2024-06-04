Магнитные бури 4 июня - как будут влиять на здоровье метеозависимых

Магнитные бури 4 июня — чего ожидать метеозависимым
Во вторник, 4 июня, ожидается слабая магнитная буря G1. В этот день метеозависимым и пожилым людям нужно быть осторожным и позаботиться о здоровье.
Об этом сообщает Meteoprog в понедельник, 3 июня.
Магнитные бури 4 июня
Во вторник, 4 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря G1. Буря такой силы может повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистемы и повлиять на миграционные маршруты животных и птиц. Также следует быть осторожными метеозависимым и пожилым людям – может ухудшиться состояние здоровья.
Прогноз солнечной активности на 3 июня.
- Возможность малого геомагнитного шторма – 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
- Количество солнечных пятен – 95.
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предварительные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям.
- Обеспечьте себе достаточный отдых. Попытайтесь уменьшить стресс и больше отдыхать.
- Упражняйте релаксационные техники, такие как йога или медитация.
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Избегайте алкоголя и напитков с кофеином, поскольку они могут повышать риск обезвоживания.
- Обеспечьте регулярный и достаточный сон.
- Следите за прогнозами магнитных бурь, чтобы быть готовыми к их возможному воздействию.
Ранее мы писали о подробном расписании магнитных бурь на июнь 2024 года. Он поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.
Напомним, в ночь на 24 мая над Украиной взошла золотистая Луна. Необычное небесное явление было видно невооруженным глазом.
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