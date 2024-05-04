Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 4 травня — космічна загроза не вщухає
Магнітні бурі 4 травня зберігатимуть свою небезпеку для людей. Магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 4 травня
За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М2, які мають помірний вплив на Землю. Сьогодні геомагнітне поле залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 4 травня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%.
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність спалахів М-класу — 55%.
- Імовірність спалахів Х-класу — 15%.
- Кількість сонячних плям — 49.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:
- скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
- у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний якщо є можливість;
- їжте більше овочів;
- зробіть раціон легшим;
- пийте більше води;
- відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
- додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).
Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.
Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.
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