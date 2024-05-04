Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 травня — прогноз астросиноптиків

Сильний напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 4 травня зберігатимуть свою небезпеку для людей. Магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 травня

За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М2, які мають помірний вплив на Землю. Сьогодні геомагнітне поле залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 4 травня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалахів М-класу — 55%.

Імовірність спалахів Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 49.

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;

у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний якщо є можливість;

їжте більше овочів;

зробіть раціон легшим;

пийте більше води;

відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;

додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).

Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.