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Магнітні бурі 4 травня — космічна загроза не вщухає

4 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 травня — прогноз астросиноптиків
Сильний напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 4 травня зберігатимуть свою небезпеку для людей. Магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була  помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 травня

За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М2, які мають помірний вплив на Землю. Сьогодні геомагнітне поле залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 4 травня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалахів М-класу — 55%.
  • Імовірність спалахів Х-класу — 15%.
  • Кількість сонячних плям — 49.
магнітні бурі 4 травня
Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

 

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

  • скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
  • у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний якщо є можливість;
  • їжте більше овочів; 
  • зробіть раціон легшим;
  • пийте більше води;
  • відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
  • додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).

Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Сонце
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