Магнитные бури в Украине сегодня, 4 мая - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 4 мая — космическая угроза не утихает
Магнитные бури 4 мая будут сохранять свою опасность для людей. Магнитосфера Земли продолжает находиться в возбужденном состоянии, хотя в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 4 мая
За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М2, которые оказывают умеренное влияние на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет оставаться активным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 4 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышек М-класса — 55%.
- Вероятность вспышек Х-класса — 15%.
- Количество солнечных пятен — 49.
Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь:
- отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;
- в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной если есть возможность;
- ешьте больше овощей;
- сделайте рацион полегче;
- пейте больше воды;
- откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;
- добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).
Напомним, ранее на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО.
Также мы сообщали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.
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