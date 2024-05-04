Магнитные бури в Украине сегодня, 4 мая - прогноз астросиноптиков

Сильный приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 4 мая будут сохранять свою опасность для людей. Магнитосфера Земли продолжает находиться в возбужденном состоянии, хотя в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 4 мая

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М2, которые оказывают умеренное влияние на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет оставаться активным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 4 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышек М-класса — 55%.

Вероятность вспышек Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 49.

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь:

отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;

в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной если есть возможность;

ешьте больше овощей;

сделайте рацион полегче;

пейте больше воды;

откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;

добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).

Напомним, ранее на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО.

Также мы сообщали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.