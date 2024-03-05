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Магнітні бурі 5 березня — як захистити своє здоров'я метеозалежним

5 березня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні 5 березня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від головного болю внаслідок сильних магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у вівторок, 5 березня, українцям очікувати не варто. Магнітосфера нашої планети перебуває в спокійному стані. Упродовж дня спостерігали сім спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 березня

За день сонячна активність була низькою. Фахівці виявили сім спалахів С-класу, найбільший із яких — С3. Однак хвилюватися не варто, адже такі спалахи не завдають шкоди здоров'ю.

"Очікується, що у вівторок, 5 березня, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу", — прогнозують астросиноптики.

Сонячна активність 5 березня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 23.
Дівчина страждає від впливу магнітних бур
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Чи шкідливі спалахи М-класу для здоров'я людини

Спалахи класу М на Сонці є великими вибухами енергії, вони можуть супроводжуватися високим рівнем радіації та електромагнітних бур. Це може впливати на земні та космічні системи, зокрема супутникові комунікації, GPS та інші радіочастотні системи.

Щодо впливу спалахів класу М на людей, можливі деякі проблеми зі здоров'ям астронавтів під час космічних місій, однак фахівці досі вивчають ймовірність впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежних землян.

Сильний спалах коронарної маси на Сонці
Сильний спалах коронарної маси на Сонці. Фото: Solar Dynamics Observatory

Як захиститися від вирування магнітних бур

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пишуть фахівці.

Лікарі закликають дотримуватися певних порад, аби уникнути негативного впливу на здоров'я метеозалежних, серед них такі:

  • зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • не зловживати алкоголем та кавою, а пити, наприклад, заспокійливий трав'яний чай;
  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  •  
  • прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Лікар міряє тис чоловіку
Лікар міряє тиск чоловіку. Фото: freepik.com

Прогноз магнітних бур на березень 2024 року

Нагадаємо, що астросиноптики зробили прогноз магнітних бур на перший місяць весни. Відомі кілька небезпечних дат, до яких слід підготуватися завчасно.

Також ми писали, що магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я окремих людей. Так, чимала кількість метеозалежних мучиться від безсоння. Лікар Комаровській дав дієву пораду, як це побороти.

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
березень
головний біль
шкода
люди
метеозалежність
Земля

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