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Магнитные бури 5 марта — как защитить свое здоровье метеозависимым

5 марта 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня 5 марта — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от головных болей вследствие сильных магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури во вторник, 5 марта, украинцам ждать не стоит. Магнитосфера нашей планеты находится в умеренном состоянии. За день наблюдали семь вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 марта

За день солнечная активность была низкой. Специалисты обнаружили семь вспышек С-класса, наибольшая из которых — С3. Однако волноваться не стоит, ведь такие вспышки не наносят вред здоровью.

"Ожидается, что во вторник, 5 марта, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Солнечная активность 5 марта:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 23.
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь
Девушка страдает от влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Вредны ли вспышки М-класса для здоровья человека

Вспышки класса М на Солнце представляют собой большие взрывы энергии, они могут сопровождаться высоким уровнем радиации и электромагнитных бурь. Это может влиять на земные и космические системы, включая спутниковые коммуникации, GPS и другие радиочастотные системы.

Относительно влияния вспышек класса М на людей возможны некоторые проблемы со здоровьем астронавтов во время космических миссий, однако специалисты до сих пор изучают вероятность влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимых землян.

Сильная вспышка коронарной массы на Солнце
Сильная вспышка коронарной массы на Солнце. Фото: Solar Dynamics Observatory

Как защититься от бушевания магнитных бурь

"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — пишут специалисты.

Врачи призывают следовать определенным советам, чтобы избежать негативного влияния на здоровье метеозависимых, среди них:

  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • не злоупотреблять алкоголем и кофе, а пить, например, успокаивающий травяной чай;
  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Врач меряет тыс человеку
Врач меряет давление мужчине. Фото: freepik.com

Прогноз магнитных бурь на март 2024 года

Напомним, что астросиноптики сделали прогноз магнитных бурь на первый месяц весны. Известны несколько опасных дат, к которым следует подготовиться раньше времени.

Также мы писали, что магнитные бури различно влияют на здоровье отдельных людей. Так, немалое количество метеозависимых мучается от бессонницы. Врач Комаровский дал действенный совет, как это побороть.

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Солнце
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