Магнітні бурі сьогодні, 6 червня — чого чекати метеозалежним

Магнітні бурі 6 червня — яка небезпека накриє Землю
Магнітна буря у четвер, 6 червня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на спокійному рівні.
Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі 6 червня
За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та два спалахи класу М: М2.5 і М3.4.
Сонячні спалахи класу M вважаються середніми за величиною. М3.5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною.
У Центрі прогнозування зазначили, що після потужної бурі, яка тривала декілька останніх днів, нарешті вона заспокоїться. У четвер передбачається сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень). Це вказує на спокійну геомагнітну обстановку, і магнітних бур не передбачається.
Фахівці Meteoagent також відзначають помірно спокійний стан магнітосфери Землі.
Як протидіяти впливу магнітних бур на організм
Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.
Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:
- знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
- більше перебувайте на свіжому повітрі;
- не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;
- підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
- пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;
- зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Раніше ми писали про детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року. Він допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.
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