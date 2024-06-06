Магнітні бурі сьогодні, 6 червня — чого чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у четвер, 6 червня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на спокійному рівні.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 6 червня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та два спалахи класу М: М2.5 і М3.4.

Сонячні спалахи класу M вважаються середніми за величиною. М3.5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною.

У Центрі прогнозування зазначили, що після потужної бурі, яка тривала декілька останніх днів, нарешті вона заспокоїться. У четвер передбачається сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень). Це вказує на спокійну геомагнітну обстановку, і магнітних бур не передбачається.

Фахівці Meteoagent також відзначають помірно спокійний стан магнітосфери Землі.

Магнітні бурі 6 червня. Фото: Meteoagent

Як протидіяти впливу магнітних бур на організм

Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;

підготуйте необхідний запас лікарських засобів;

пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Раніше ми писали про детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року. Він допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.