Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 6 червня — яка небезпека накриє Землю arrow

Магнітні бурі 6 червня — яка небезпека накриє Землю

6 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 6 червня — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря у четвер, 6 червня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на спокійному рівні. 

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 червня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та два спалахи класу М: М2.5 і М3.4.

Сонячні спалахи класу M вважаються середніми за величиною. М3.5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. 

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною.

У Центрі прогнозування зазначили, що після потужної бурі, яка тривала декілька останніх днів, нарешті вона заспокоїться. У четвер передбачається сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень). Це вказує на спокійну геомагнітну обстановку, і магнітних бур не передбачається.

Фахівці Meteoagent також відзначають помірно спокійний стан магнітосфери Землі.

Магнітні бурі 6 червня
Магнітні бурі 6 червня. Фото: Meteoagent

Як протидіяти впливу магнітних бур на організм

Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.

Прогноз магнітних бур 6 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

  • знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
  • більше перебувайте на свіжому повітрі;
  • не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;
  • підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
  • пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Раніше ми писали про детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року. Він допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

космос
погода
Сонце
магнітні бурі
самопочуття
головний біль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня