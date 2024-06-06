Магнитные бури сегодня, 6 июня — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в четверг, 6 июня, не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на спокойном уровне.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 6 июня

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и две вспышки класса М: М2.5 и М3.4.

Солнечные вспышки класса M считаются средними по величине. М3.5 может вызвать маленький уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной.

В Центре прогнозирования отметили, что после мощной бури, которая длилась несколько последних дней, наконец она успокоится. В четверг предполагается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень). Это указывает на спокойную геомагнитную обстановку, и магнитных бурь не предвидится.

Специалисты Meteoagent также отмечают умеренно спокойное состояние магнитосферы Земли.

Магнитные бури 6 июня. Фото: Meteoagent

Как противодействовать воздействию магнитных бурь на организм

Влияние магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарственных средств;

пейте больше успокаивающего травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Ранее мы писали о детальном расписании магнитных бурь на июнь 2024 года. Он поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.