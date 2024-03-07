Прогноз магнітних бур на 7 березня

Дівчина страждає на головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

Магнітні бурі у четвер, 7 березня не передбачаються. В цей день магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в спокійному стані. Також сонячна активність буде низькою. Існує невелика ймовірність спалахів М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 7 березня

Протягом доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося 10 спалахів класу С, максимальним з яких був С2. Такі явища не впливають на людський організм.

Геомагнітне поле в четвер переважно буде в спокійному стані, коливань не передбачається. Разом з тим сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М.

Сонячна активність на 7 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 26.

У жінки мігрень через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: Medium

Що допоможе вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний із екстремально високою сонячною активністю. Потужна магнітна буря може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію. При цьому вчені повідомляють, що подібне явище варто очікувати найближчим часом.

Також ми писали, що березень обіцяє бути тихим та спокійним, однак магнітні бурі все ж передбачаються. Варто очікувати кілька небезпечних дат.