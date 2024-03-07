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Магнитные бури 7 марта — к каким угрозам из космоса готовиться метеозависимым

7 марта 2024 05:49
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Прогноз магнитных бурь на 7 марта
Девушка страдает головной болью. Иллюстративное фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в четверг, 7 марта, не предусматриваются. В этот день магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Также солнечная активность будет низкой. Существует небольшая вероятность вспышек М-класса.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 марта

В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной из которых была С2. Такие явления не влияют на человеческий организм.

Геомагнитное поле в четверг будет в спокойном состоянии, колебаний не предвидится. Вместе с тем солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками класса М.

Солнечная активность на 7 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1 %.
  • Количество солнечных пятен – 26.
У женщины мигрень из-за влияния магнитных бурь
У женщины мигрень из-за влияния магнитных бурь. Иллюстративное фото: Medium

Что поможет уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, примерно раз в сто лет Землю покрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью. Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом ученые сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.

Также мы писали, что март обещает быть тихим и спокойным, однако магнитные бури все же предполагаются. Следует ожидать несколько опасных дат.

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магнитные бури
Украина
головная боль
Земля

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