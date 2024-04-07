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Магнітні бурі 7 березня — які загрози з космосу для метеозалежних

7 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 7 березня, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів С-класу.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на спокійному рівні.

Сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу.

Магнітні бурі 7 квітня
Дівчина страждає на сильний головний біль. Фото: freepik

Сонячна активність на 7 квітня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 21.
магнітні бурі 7 квітня
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується:

  • заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;
  • пити більшу кількість води, провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;
  • аби зберегти здоровим сон, варто приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.

Також ми писали, що Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

погода
космос
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
Земля

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