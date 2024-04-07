Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 7 березня, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів С-класу.

Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на спокійному рівні.

Сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Фото: freepik

Сонячна активність на 7 квітня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 21.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується:

заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;

пити більшу кількість води, провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;

аби зберегти здоровим сон, варто приймати контрастний душ.

Нагадаємо, пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.