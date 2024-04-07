Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 квітня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 7 березня — які загрози з космосу для метеозалежних
У неділю, 7 березня, на Землі не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 березня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів С-класу.
Синоптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.
Очікується, що геомагнітне поле упродовж дня перебуватиме на спокійному рівні.
Сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу.
Сонячна активність на 7 квітня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 21.
Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується:
- заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;
- пити більшу кількість води, провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;
- аби зберегти здоровим сон, варто приймати контрастний душ.
Нагадаємо, пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.
Також ми писали, що Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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