Магнитные бури в Украине сегодня, 7 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 7 марта — какие угрозы из космоса для метеозависимых
В воскресенье, 7 марта, на Земле не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 марта
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек С-класса.
Синоптики утверждают, что такие вспышки не влияют на человеческий организм.
Ожидается, что геомагнитное поле будет на протяжении дня на спокойном уровне.
Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.
Солнечная активность на 7 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 21.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Для того чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:
- заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
- пить большее количество воды, проветривать помещение и больше находиться на свежем воздухе;
- чтобы сохранить здоровым сон, следует принимать контрастный душ.
Напомним, пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.
Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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