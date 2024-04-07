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Магнитные бури 7 марта — какие угрозы из космоса для метеозависимых

7 апреля 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 7 апреля - прогноз астросиноптиков
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 7 марта, на Земле не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 марта

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек С-класса.

Синоптики утверждают, что такие вспышки не влияют на человеческий организм.

Ожидается, что геомагнитное поле будет на протяжении дня на спокойном уровне.

Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Магнитные бури 7 апреля
Девушка страдает сильной головной болью. Фото: freepik

Солнечная активность на 7 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 21.
магнитные бури 7 апреля
Девушка страдает от головных болей. Фото: Depositphotos

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:

  • заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
  • пить большее количество воды, проветривать помещение и больше находиться на свежем воздухе;
  • чтобы сохранить здоровым сон, следует принимать контрастный душ.

Напомним, пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

погода
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здоровье
магнитные бури
головная боль
Земля

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