Прогноз магнітних бур на 8 березня

Магнітні бурі 8 березня — метеозалежні будуть потерпати
Магнітні бурі у п'ятницю, 8 березня передбачаються. Вони будуть сильними, з К-індексом 4, що означає жовтий рівень загрози. Крім того, магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в неспокійному стані. Також сонячна активність протягом доби буде низькою — ймовірні спалахи М-класу.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 березня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Вони майже не впливають на людей.
Геомагнітне поле в п'ятницю коливатиметься від спокійного до активного. При цьому сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М.
Сонячна активність на 8 березня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 25.
Поради, як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я людини
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Варто дотримуватися таких правил:
- намагайтеся в ці дні більше рухатися, можна зайнятися зарядкою, прогулятися пішки або зробити фізичні вправи;
- старайтеся їсти менше смаженої, жирної та гострої їжі, а також уникайте фастфуд та солодощі, краще в ці дні їсти фрукти, зелень, овочі, рибу та горіхи;
- варто пити як мінімум 1,5 літра води за добу;
- впродовж дня часто провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- намагайтеся менше нервувати;
- варто спати не менше семи годин на добу.
Нагадаємо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.
Додамо, астросиноптики зробили прогноз магнітних бур на перший місяць весни. Відомі кілька небезпечних дат, до яких слід підготуватися завчасно.
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