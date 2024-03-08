Прогноз магнітних бур на 8 березня

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: medium.com

Магнітні бурі у п'ятницю, 8 березня передбачаються. Вони будуть сильними, з К-індексом 4, що означає жовтий рівень загрози. Крім того, магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в неспокійному стані. Також сонячна активність протягом доби буде низькою — ймовірні спалахи М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Вони майже не впливають на людей.

Геомагнітне поле в п'ятницю коливатиметься від спокійного до активного. При цьому сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М.

Сонячна активність на 8 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 25.

В жінки головний біль через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: Pexels

Поради, як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Варто дотримуватися таких правил:

намагайтеся в ці дні більше рухатися, можна зайнятися зарядкою, прогулятися пішки або зробити фізичні вправи;

старайтеся їсти менше смаженої, жирної та гострої їжі, а також уникайте фастфуд та солодощі, краще в ці дні їсти фрукти, зелень, овочі, рибу та горіхи;

варто пити як мінімум 1,5 літра води за добу;

впродовж дня часто провітрюйте кімнату, особливо перед сном;

намагайтеся менше нервувати;

варто спати не менше семи годин на добу.

Нагадаємо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.

Додамо, астросиноптики зробили прогноз магнітних бур на перший місяць весни. Відомі кілька небезпечних дат, до яких слід підготуватися завчасно.