Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 8 березня — метеозалежні будуть потерпати arrow

Магнітні бурі 8 березня — метеозалежні будуть потерпати

8 березня 2024 05:19
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Прогноз магнітних бур на 8 березня
Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: medium.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у п'ятницю, 8 березня передбачаються. Вони будуть сильними, з К-індексом 4, що означає жовтий рівень загрози. Крім того, магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в неспокійному стані. Також сонячна активність протягом доби буде низькою — ймовірні спалахи М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 8 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За добу на Сонці сталося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Вони майже не впливають на людей.

Геомагнітне поле в п'ятницю коливатиметься від спокійного до активного. При цьому сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М.

Сонячна активність на 8 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 25.
В жінки головний біль через вплив магнітних бур
В жінки головний біль через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: Pexels

Поради, як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Варто дотримуватися таких правил:

  • намагайтеся в ці дні більше рухатися, можна зайнятися зарядкою, прогулятися пішки або зробити фізичні вправи;
  • старайтеся їсти менше смаженої, жирної та гострої їжі, а також уникайте фастфуд та солодощі, краще в ці дні їсти фрукти, зелень, овочі, рибу та горіхи;
  • варто пити як мінімум 1,5 літра води за добу;
  • впродовж дня часто провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
  • намагайтеся менше нервувати;
  • варто спати не менше семи годин на добу.

Нагадаємо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.

Додамо, астросиноптики зробили прогноз магнітних бур на перший місяць весни. Відомі кілька небезпечних дат, до яких слід підготуватися завчасно.

космос
Сонце
магнітні бурі
Україна
головний біль
небезпека
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня