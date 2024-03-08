Прогноз магнитных бурь на 8 марта

Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: medium.com

Магнитные бури в пятницу, 8 марта, ожидаются. Они будут сильными с К-индексом 4, что означает желтый уровень угрозы. Кроме того, магнитосфера Земли в течение дня будет находиться в неспокойном состоянии. Также солнечная активность в течение суток будет низкой — вероятны вспышки М-класса.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 марта

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С1. Они почти не влияют на людей.

Геомагнитное поле в пятницу будет колебаться от спокойного к активному. При этом солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 8 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 25.

У женщины головная боль из-за воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: Pexels

Советы, как предотвратить влияние магнитных бурь на здоровье человека

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Следует придерживаться следующих правил:

старайтесь в эти дни больше двигаться, можно заняться зарядкой, прогуляться пешком или сделать физические упражнения;

старайтесь есть меньше жареной, жирной и острой пищи, а также избегайте фастфуд и сладости, лучше в эти дни есть фрукты, зелень, овощи, рыбу и орехи;

следует пить как минимум 1,5 литра воды в сутки;

в течение дня часто проветривайте комнату, особенно перед сном;

старайтесь меньше нервничать;

следует спать не менее семи часов в сутки.

Напомним, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.

Добавим, астросиноптики сделали прогноз магнитных бурь на первый месяц весны. Известны несколько опасных дат, к которым следует подготовиться раньше времени.