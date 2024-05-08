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Магнітні бурі 8 травня — геомагнітна загроза може відступити

8 травня 2024 04:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 8 травня — прогноз астросиноптиків
Протікання впливу магнітної бурі на жінку. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 8 травня вщухнуть, і не будуть створювати небезпеку для людей. Земна магнітосфера перебуватиме в спокійному стані, проте упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. 

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 травня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу Х4, які шкідливі для людського організму. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 8 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 50%;
  • кількість сонячних плям — 77.
магнітні бурі 8 травня
Мігрень у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров'я

Наголосимо, що вплив магнітних бур на організм сприяє розвитку серцево-судинних хвороб та нападів вегето-судинної дистонії. Аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій: 

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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