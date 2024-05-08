Магнітні бурі в Україні сьогодні, 8 травня — прогноз астросиноптиків

Протікання впливу магнітної бурі на жінку. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 8 травня вщухнуть, і не будуть створювати небезпеку для людей. Земна магнітосфера перебуватиме в спокійному стані, проте упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 травня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу Х4, які шкідливі для людського організму. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 8 травня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 50%;

кількість сонячних плям — 77.

Мігрень у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров'я

Наголосимо, що вплив магнітних бур на організм сприяє розвитку серцево-судинних хвороб та нападів вегето-судинної дистонії. Аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій:

знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.