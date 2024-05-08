Магнитные бури в Украине сегодня, 8 мая — прогноз астросиноптиков

Протекание воздействия магнитной бури на женщину. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 8 мая утихнут, и не будут создавать опасности для людей. Земная магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, однако за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 8 мая

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса Х4, которые вредны для человеческого организма. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 8 мая

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышек М-класса — 90%;

вероятность вспышек Х-класса — 50%;

количество солнечных пятен — 77.

Мигрень у мужчины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье

Отметим, что влияние магнитных бурь на организм способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегето-сосудистой дистонии. Чтобы обезопасить свое здоровье от негативного воздействия от магнитных бурь и их последствий, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.