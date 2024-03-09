Прогноз магнітних бур на 9 березня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі очікуються у суботу, 9 березня. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 березня

За останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С8. Вони мають помірний вплив на людський організм.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 9 березня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям – 26.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:

відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.

Також астросиноптики зробили прогноз магнітних бур на перший місяць весни. Відомі кілька небезпечних дат, до яких слід підготуватися завчасно.