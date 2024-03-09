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Магнитные бури 9 марта — метеозависимым стоит приготовиться

9 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Прогноз магнитных бурь на 9 марта
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури ожидаются в субботу, 9 марта. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 марта

За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С8. Они оказывают умеренное влияние на человеческий организм.

Сегодня геомагнитное поле будет находиться на уровне незначительного. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 9 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 26.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:

  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.

Также астросиноптики сделали прогноз магнитных бурь на первый месяц весны. Известны несколько опасных дат, к которым следует подготовиться раньше времени.

космос
Солнце
магнитные бури
головная боль
опасность

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