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Магнітні бурі 9 травня — сонячна загроза повертається

9 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 8 травня — прогноз астросиноптиків
Вплив магнітної бурі на хлопця. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 9 травня знову чинитимуть загрозу людям. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в неспокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 травня

За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу М8, які загрожують земній магнітосфері. Натомість сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні, а сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність 9 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалахів М-класу — 90%;
  • ймовірність спалахів Х-класу — 50%;
  • кількість сонячних плям — 62.
магнітні бурі 9 травня
Головний біль у жінки від магнітної бурі. Джерело: freepik

Як захиститись від впливу магнітних бур

Для того, аби врятуватись від впливу магнітних бур на організм, наполегливо рекомендуємо:

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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