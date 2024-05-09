Магнітні бурі в Україні сьогодні, 8 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 9 травня — сонячна загроза повертається
Магнітні бурі 9 травня знову чинитимуть загрозу людям. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в неспокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 9 травня
За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу М8, які загрожують земній магнітосфері. Натомість сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні, а сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність 9 травня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалахів М-класу — 90%;
- ймовірність спалахів Х-класу — 50%;
- кількість сонячних плям — 62.
Як захиститись від впливу магнітних бур
Для того, аби врятуватись від впливу магнітних бур на організм, наполегливо рекомендуємо:
- знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, раніше з китайського космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка має висадити на зворотному боці Місяця автоматизований місячний зонд Changʼe-6.
Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.
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