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Магнитные бури 9 мая — солнечная угроза возвращается

9 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 8 мая - прогноз астросиноптиков
Воздействие магнитной бури на парня. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 9 мая снова будут представлять угрозу людям. Магнитосфера земного шара будет находиться в неспокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 9 мая

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса М8, угрожающих земной магнитосфере. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на активном уровне, а солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность 9 мая

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышек М-класса — 90%;
  • вероятность вспышек Х-класса — 50%;
  • количество солнечных пятен — 62.
магнитные бури 9 мая
Головные боли у женщины от магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Для того чтобы спастись от воздействия магнитных бурь на организм, настоятельно рекомендуем:

  • снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.

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