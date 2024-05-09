Магнитные бури в Украине сегодня, 8 мая - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 9 мая — солнечная угроза возвращается
Магнитные бури 9 мая снова будут представлять угрозу людям. Магнитосфера земного шара будет находиться в неспокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была высокой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 9 мая
За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса М8, угрожающих земной магнитосфере. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на активном уровне, а солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность 9 мая
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышек М-класса — 90%;
- вероятность вспышек Х-класса — 50%;
- количество солнечных пятен — 62.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Для того чтобы спастись от воздействия магнитных бурь на организм, настоятельно рекомендуем:
- снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, ранее с китайского космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая должна высадить на обратной стороне Луны автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.
Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.
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