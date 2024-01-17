Магнітні бурі сьогодні, 17 січня

Жінка страждає від головного болю через активність магнітних бур. Ілюстративне фото: Pexels

Українцям сьогодні, 17 січня не варто очікувати суттєвих магнітних бур. Однак, магнітосфера Землі перебуває у передзбудженому стані. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За добу на Сонці сталося 10 спалахів класу С, максимальним був спалах С2. Спалахи такого типу майже не впливають на людей та Землю.

Передбачається, що сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні, а сонячна активність буде низькою. Ймовірні спалахи класу М.

Сонячна активність на 17 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 43.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Поради, щоб уникнути негативного впливу магнітних бур:

дотримуватися нормального режиму дня;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди 17 січня. В Україну знову прийде похолодання, однак короткочасне. На півночі місцями очікується до -14 °С.