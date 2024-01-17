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Магнитные бури — к чему стоит готовиться украинцам 17 января

17 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 17 января
Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Иллюстративное фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Украинцам сегодня, 17 января, не стоит ожидать существенных магнитных бурь. Однако магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 января

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной была вспышка С2. Вспышки такого типа почти не влияют на людей и на Землю.

Предполагается, что сегодня геомагнитное поле будет на спокойном уровне, а солнечная активность будет низкой. Вероятны вспышки класса М.

Солнечная активность на 17 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 43.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Советы, чтобы избежать негативного воздействия магнитных бурь:

  • соблюдать нормальный режим дня;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды 17 января. В Украину снова придет похолодание, однако кратковременно. На севере местами ожидается до -14 °С.

погода
украинцы
Солнце
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Украина
головная боль
люди
метеозависимость

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