Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 січня, від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 січня, в Україні знову похолодання, однак короткочасне. На півночі місцями очікується до -14 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 17 січня

За словами Діденко, найближчої ночі буде -12...-7 °С, на півночі місцями до -14 °С. Вдень — -8...-3 °С, а у південній частині 0...+4 °С.

Внаслідок морозів в Україні посилиться ожеледиця.

У західних областях очікуються сильні пориви південного та південно-східного вітру, на півночі — рвучкий, але загалом помірний.

"У середу в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тому істотні опади малоймовірні. І лише в західних областях місцями можливий незначний сніг", — розповіла Діденко.

Погода в Києві

У столиці очікується похолодання. Вночі -10...-8 °С, а вдень -6...-3 °С. На дорогах стане слизькіше, тому водіям та пішоходам потрібно бути уважнішими.

Опадів у Києві не передбачається, однак буде поривчастий вітер.

Діденко додала, що морозна погода втримається вночі 18-го січня на Лівобережжі України, а вже вдень у четвер у більшості областей очікується +2...+7 °С та дощі.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра, 17 січня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру та морози.

Також ми писали, що у Львівській області вирує негода. Місцями спостерігається сильна хурделиця, внаслідок якої погіршилася видимість на дорозі.