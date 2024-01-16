Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 января, от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 января, в Украине снова похолодание, однако кратковременное. На севере местами ожидается -14 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 17 января

По словам Диденко, в ближайшую ночь будет -12...-7 °С, на севере местами до -14 °С. Днем — -8...-3°С, а в южной части 0...+4°С.

В результате морозов в Украине усилится гололедица.

В западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере — порывистый, но в целом умеренный.

"В среду в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому существенные осадки маловероятны. И только в западных областях местами возможен незначительный снег", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столице ожидается похолодание. Ночью -10...-8 °С, а днем -6...-3 °С. На дорогах станет еще более скользко, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательнее.

Осадков в Киеве не предполагается, однако будет порывистый ветер.

Диденко добавила, что морозная погода удержится ночью 18 января на Левобережье Украины, а уже днем в четверг в большинстве областей ожидается +2...+7°С и дожди.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы.

Также мы писали, что во Львовской области бурлит непогода. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.