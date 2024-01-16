Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 січня, від Укргідрометцентру

Людина в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 січня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру та морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики розповіли, що опадів не передбачається, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -12...-7 °С, у північній частині країни до -15 °С, а вдень -6...-1 °С. На півночі та північному сході -9...-4 °С. На Закарпатті та у південній частині вночі -7..-2 °С, а вдень -1...+4 °С. У Криму очікується +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -15...-10 °С, вдень -9...-4 °С;

у Києві вночі -12...-10 °С, вдень -7...-5 °С.

Нагадаємо, у Львівській області вирує негода. Місцями спостерігається сильна хурделиця, внаслідок якої погіршилася видимість на дорозі.

Також ми писали, що погода в Україні у вівторок, 16 січня, буде помірною. Країну накриють опади. У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від -2...+3 °С, вдень -2...+7 °С. Синоптики прогнозують переважно північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, а от у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах протримається ожеледиця.