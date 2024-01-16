Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 января, от Укргидрометцентра

Человек в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики рассказали, что осадков не предполагается, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-7 °С, в северной части страны до -15 °С, а днем -6...-1 °С. На севере и северо-востоке -9...-4 °С. На Закарпатье и в южной части ночью -7...-2 °С, а днем -1...+4 °С. В Крыму ожидается +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -15...-10 °С, днем -9...-4 °С;

в Киеве ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.

Напомним, во Львовской области бурлит непогода. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.

Также мы писали, что погода в Украине во вторник, 16 января, будет умеренной. Страну накроют осадки. В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. Синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах продержится гололедица.