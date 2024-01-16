Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Сильный ветер и -15 °С — в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра arrow

Сильный ветер и -15 °С — в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра

16 января 2024 14:41
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 января, от Укргидрометцентра
Человек в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики рассказали, что осадков не предполагается, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-7 °С, в северной части страны до -15 °С, а днем -6...-1 °С. На севере и северо-востоке -9...-4 °С. На Закарпатье и в южной части ночью -7...-2 °С, а днем -1...+4 °С. В Крыму ожидается +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 января
Прогноз погоды в Украине на 17 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -15...-10 °С, днем -9...-4 °С;
  • в Киеве ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.

Напомним, во Львовской области бурлит непогода. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.

Также мы писали, что погода в Украине во вторник, 16 января, будет умеренной. Страну накроют осадки. В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. Синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах продержится гололедица.

погода
Киев
украинцы
непогода
Укргидрометцентр
Украина
Киевская область
зима
дождь
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха
январь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме