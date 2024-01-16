Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 января, от Укргидрометцентра

Сильный ветер и -15 °С — в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра
Завтра, 17 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на завтра
Синоптики рассказали, что осадков не предполагается, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -12...-7 °С, в северной части страны до -15 °С, а днем -6...-1 °С. На севере и северо-востоке -9...-4 °С. На Закарпатье и в южной части ночью -7...-2 °С, а днем -1...+4 °С. В Крыму ожидается +2...+7 °С.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах будет гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -15...-10 °С, днем -9...-4 °С;
- в Киеве ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.
Напомним, во Львовской области бурлит непогода. Местами наблюдается сильная вьюга, в результате которой ухудшилась видимость на дороге.
Также мы писали, что погода в Украине во вторник, 16 января, будет умеренной. Страну накроют осадки. В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. Синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах продержится гололедица.
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