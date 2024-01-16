Погода в Україні у вівторок, 16 грудня — прогноз від синоптиків - де буде ожеледиця

Чоловік впав через ожеледицю. Фото: Укрінформ

Погода в Україні у вівторок, 16 січня, вдарить буде помірною. Країну накриють опади. У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2...-7° тепла. Синоптики прогнозують переважно північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, а от у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах протримається ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 16 січня

"У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території місцями невеликий сніг, температура вночі 3...-8° морозу, вдень 0...-5° морозу", — йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Карпатах очікується сніг, а температура вночі та вдень 5...-10° морозу.

У Києві теж буде хмарно. У столиці місцями невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу", — додали в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, з 16 по 18 сiчня на річці Прип'ять у створi гідрологічного поста Рiчиця очікується рiст рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-6 см зі збільшення шару води на заплавi та площ затоплення сільськогосподарських угiдь, господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.

Там оголошено I рiвень небезпеки — жовтий.

А внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річці Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. У цих регіонах оголошено ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Небезпечні метеорологічні явища 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

Окрім того, 16 січня у центральних (крім Вінницької), Харківській та Запорізькій областях синоптики прогнозують ожеледь та налипання мокрого снігу. У цих областях оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Ожеледиця 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко 16 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у вівторок, 16 січня, по Україні 2-5 градусів морозу.

Також, за її даними, буде хмарно.

Нагадаємо, до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.

Також ми писали, що НАК "Нафтогаз України" оприлюднив обсяги запасів "блакитного палива у підземних сховищах (ПСГ) станом на середину січня 2024 року. Також оцінили, чи не буде дефіциту до кінця зими.