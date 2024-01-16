Погода в Украине во вторник, 16 декабря - прогноз от синоптиков - где будет гололедица

Мужчина упал из-за гололеда. Фото: Укринформ

Погода в Украине во вторник, 16 января, ударит умеренной. Страну накроют осадки. В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. Синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах продержится гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 января

"В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории местами небольшой снег, температура ночью 3...-8° мороза , днем 0...-5° мороза", — говорится в сообщении.

Тем временем в Карпатах ожидается снег, а температура ночью и днем 5...-10° мороза.

В Киеве тоже будет облачно. В столице местами небольшой снег и гололедица на дорогах.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза", — добавили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 16 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, с 16 по 18 января на реке Припять в создании гидрологического поста Речица ожидается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см по увеличению слоя воды на пойме и площадей затопления сельскохозяйственных угодий, хозяйственных сооружений области.

Там объявлен I уровень опасности — желтый.

А вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. В этих регионах объявлен III уровень опасности — коричневый.

Опасные метеорологические явления 16 января Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 16 января в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Запорожской областях синоптики прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега. В этих областях объявлен I уровень опасности — желтый.

Гололедица 16 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко 16 января

Народная синоптика Наталка Диденко прогнозирует во вторник, 16 января, по Украине 2-5 градусов мороза.

Также, по ее данным, будет облачно.

Напомним, к концу второй половины января предполагается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.

Также мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал объемы запасов "голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину января 2024. Также оценили, не будет ли дефицита до конца зимы".