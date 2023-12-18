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Магнітні бурі сьогодні — чи є небезпека для метеозалежних

18 грудня 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Магнітні бурі у грудні 18.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Магнітні бурі, 18 грудня, не будуть значними. Однак магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. На Сонці за останню добу відбулося дев'ять спалахів класу C, максимальним з яких став спалах класу C8.38. Вони практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 грудня

Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. 

"Очікується, що геомагнітне поле в понеділок буде між рівнями штиль і невеликий шторм. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою, ймовірні спалахи M", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 16-20 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 16-20 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 18 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 37.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть зашкодити здоров'ю метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Землю на кілька днів накриють потужні магнітні бурі — чого очікувати
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Тому, якщо ви маєте один із таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, слід дотримуватися простих дій:

  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, за минулу добу вдалося зафіксувати низьку сонячну активність із 14 спалахами С-класу, найбільший із яких — С5,5.

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