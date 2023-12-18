Магнитные бури в декабре 18.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури, 18 декабря, не будут значительными. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. На Солнце за последние сутки произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 декабря

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

"Ожидается, что геомагнитное поле в понедельник будет между уровнями штиль и небольшой шторм. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, вероятны вспышки M ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 18 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 37.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — объясняют астросиноптики.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Поэтому, если у вас один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление , сонливость и слабость , головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:

соблюдать нормальный режим дня;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, за минувшие сутки удалось зафиксировать низкую солнечную активность с 14 вспышками С-класса, самая большая из которых — С5,5.