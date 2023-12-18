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Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых

18 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури в декабре 18.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Магнитные бури, 18 декабря, не будут значительными. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. На Солнце за последние сутки произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

"Ожидается, что геомагнитное поле в понедельник будет между уровнями штиль и небольшой шторм. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, вероятны вспышки M ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 18 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 37.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — объясняют астросиноптики.

Землю на несколько дней накроют мощные магнитные бури – чего ждать
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Поэтому, если у вас один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление , сонливость и слабость , головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:

  • соблюдать нормальный режим дня;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, за минувшие сутки удалось зафиксировать низкую солнечную активность с 14 вспышками С-класса, самая большая из которых — С5,5.

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