Магнітні бурі у грудні 28.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.co

Магнітних бур в четвер, 28 грудня, українцям очікувати не слід. Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C4.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Очікується, що в четвер, 28 грудня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур на 25-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 28 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%.

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 19.

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей, які мають хронічні захворювання.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.

Таким чином, аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких дій:

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.

Нагадаємо, що магнітна буря насувається на Землю, найближчими днями спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.