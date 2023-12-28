Магнитные бури в декабре 28.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых
Магнитных бурь в четверг, 28 декабря, украинцам не следует ожидать. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C4.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 декабря
Ожидается, что в четверг, 28 декабря, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 28 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 19.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.
Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.
Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.
Читайте Новини.LIVE!