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Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых

28 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 28.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.co
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь в четверг, 28 декабря, украинцам не следует ожидать. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C4.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что в четверг, 28 декабря, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

буря
Прогноз магнитных бурь на 25-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 28 декабря:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 19.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.

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