Магнитные бури в декабре 28.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.co

Магнитных бурь в четверг, 28 декабря, украинцам не следует ожидать. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C4.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что в четверг, 28 декабря, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь на 25-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 28 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 19.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.