Магнітні бурі у грудні 23.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним
Суттєвих магнітих бур, 23 грудня, у суботу, не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За цей час на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М3,33. Останній може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 грудня
За даними агросиноптиків, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"Можливий сонячний радіаційний шторм", — мовиться у повідомленні.
Сонячна активність 23 грудня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 62%.
Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей, які мають хронічні захворювання.
"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.
Таким чином, аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких дій:
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.
Нагадаємо, магнітних бур значих, у п'ятницю, 22 грудня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося дев'ять спалахів класу C і один спалах класу M4.25. Сонячні спалахи класу М є середніми серед великих спалахів. Внаслідок чого можлива радіаційна буря.
Читайте Новини.LIVE!