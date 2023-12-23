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Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

23 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 23.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через наслідки магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Суттєвих магнітих бур, 23 грудня, у суботу, не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За цей час на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М3,33. Останній може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За даними агросиноптиків, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"Можливий сонячний радіаційний шторм", — мовиться у повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 21-25 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 21-25 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 23 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 62%.
Photo business woman headache and stress with thinking red glow or overlay for burnout at finance job accountant employee pain and tired with fail depressed and fatigue with pressure at modern office
Жінка страждає від головного болю через наслідки магнітних бур. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей, які мають хронічні захворювання.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.

Таким чином, аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких дій:

  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.

Нагадаємо, магнітних бур значих, у п'ятницю, 22 грудня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося дев'ять спалахів класу C і один спалах класу M4.25. Сонячні спалахи класу М є середніми серед великих спалахів. Внаслідок чого можлива радіаційна буря.

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