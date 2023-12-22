Магнітні бурі у грудні 22.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітних бур значих, у п'ятницю, 22 грудня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося дев'ять спалахів класу C і один спалах класу M4.25. Сонячні спалахи класу М є середніми серед великих спалахів. Внаслідок чого можлива радіаційна буря.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 грудня

Астросиноптики кажуть, що 22 грудня геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірними спалахами класу М.

"Спалах M4.25 може спричинити помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можлива сонячна радіаційна буря", — вказано у повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 21-25 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 22 грудня:

Імовірність малої геомагнітної бурі становить 1%

Імовірність великої геомагнітної бурі - 1%

Імовірність спалаху на ВС М-класу становить 35%

Імовірність спалаху Х-класу на Сонці становить 5%

Кількість сонячних плям — 61.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей, які мають хронічні захворювання.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.

Таким чином, аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких дій:

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.

Нагадаємо, упродовж доби на Сонці спостерігався низький рівень активності, також вдалося зафіксувати три спалахи С-класу, найбільший із яких С7,58.