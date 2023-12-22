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Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

22 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури в декабре 22.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Магнитных бурь значимых, в пятницу, 22 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса C и одна вспышка класса M4.25. Солнечные вспышки класса М являются средними среди больших вспышек. В результате чего возможна радиационная буря.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Астросиноптики утверждают, что 22 декабря геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятными вспышками М класса.

"Вспышка M4.25 может повлечь за собой умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможна солнечная радиационная буря", — указано в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 21-25 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 21-25 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 22 декабря:

  • Вероятность малой геомагнитной бури составляет 1%
  • Вероятность крупной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на ВС М-класса составляет 35%
  • Вероятность вспышки Х-класса на Солнце составляет 5%
  • Количество солнечных пятен — 61.
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают эксперты.

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, в течение суток на Солнце наблюдался низкий уровень активности, также удалось зафиксировать три вспышки С-класса , крупнейшая из которых С7,58.

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