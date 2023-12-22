Магнитные бури в декабре 22.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Магнитных бурь значимых, в пятницу, 22 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса C и одна вспышка класса M4.25. Солнечные вспышки класса М являются средними среди больших вспышек. В результате чего возможна радиационная буря.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 декабря
Астросиноптики утверждают, что 22 декабря геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятными вспышками М класса.
"Вспышка M4.25 может повлечь за собой умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможна солнечная радиационная буря", — указано в сообщении.
Солнечная активность 22 декабря:
- Вероятность малой геомагнитной бури составляет 1%
- Вероятность крупной геомагнитной бури — 1%
- Вероятность вспышки на ВС М-класса составляет 35%
- Вероятность вспышки Х-класса на Солнце составляет 5%
- Количество солнечных пятен — 61.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают эксперты.
Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.
Напомним, в течение суток на Солнце наблюдался низкий уровень активности, также удалось зафиксировать три вспышки С-класса , крупнейшая из которых С7,58.
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