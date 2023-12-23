Магнитные бури в декабре 23.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
Существенных магнитных бурь, 23 декабря, в субботу не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За это время на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М3,33. Последний может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 декабря
По данным агросиноптиков, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"Возможный солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 23 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 62%.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают эксперты.
Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь – спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.
Напомним, магнитных бурь значимых, в пятницу, 22 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса C и одна вспышка класса M4.25. Солнечные вспышки класса М являются средними среди больших вспышек. В результате чего возможна радиационная буря.
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