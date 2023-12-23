Магнитные бури в декабре 23.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь, 23 декабря, в субботу не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За это время на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М3,33. Последний может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По данным агросиноптиков, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"Возможный солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 21-25 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 23 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 62%.

Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают эксперты.

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;

высыпайтесь – спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, магнитных бурь значимых, в пятницу, 22 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса C и одна вспышка класса M4.25. Солнечные вспышки класса М являются средними среди больших вспышек. В результате чего возможна радиационная буря.