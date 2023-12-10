Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним
У неділю, 10 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 10 грудня
У недлію 10 грудня геомагнітне поле буде на спокійному рівні.
"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність 10 грудня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 42.
Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.
Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, минулої доби на Сонці зафіксували низьку активність. Також на нашому світилі виявили 10 спалахів класу С, найбільший із яких — С8,17.
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