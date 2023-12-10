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Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

10 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним
Жінка страждає від наслідків магнітної бурі. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 10 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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У недлію 10 грудня геомагнітне поле буде на спокійному рівні. 

"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 10 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 42.

Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

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Жінка погано почувається через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, минулої доби на Сонці зафіксували низьку активність. Також на нашому світилі виявили 10 спалахів класу С, найбільший із яких — С8,17.

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