Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

Жінка страждає від наслідків магнітної бурі. Фото: freepik.com

У неділю, 10 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячні спалахи М-класу є середніми з великих спалахів. Саме 11 спалахів такого класу відбулися упродовж останньої доби. Спалах М5,49 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 грудня

У недлію 10 грудня геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність 10 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 42.

Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Жінка погано почувається через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, минулої доби на Сонці зафіксували низьку активність. Також на нашому світилі виявили 10 спалахів класу С, найбільший із яких — С8,17.