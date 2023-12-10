Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
В воскресенье, 10 декабря, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Об этом сообщает Meteoprog .
Магнитные бури 10 декабря
В воскресенье, 10 декабря, геомагнитное поле будет на спокойном уровне.
"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса ", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 10 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 42.
Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.
Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, за прошедшие сутки на Солнце зафиксировали низкую активность . Также на нашем светильнике обнаружили 10 вспышек класса С, наибольшая из которых — С8,17.
Читайте Новини.LIVE!