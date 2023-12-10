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Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

10 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Женщина страдает последствиями магнитной бури. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 10 декабря, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 10 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 42.

Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.

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Женщина плохо чувствует себя из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, за прошедшие сутки на Солнце зафиксировали низкую активность . Также на нашем светильнике обнаружили 10 вспышек класса С, наибольшая из которых — С8,17.

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