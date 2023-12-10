Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Женщина страдает последствиями магнитной бури. Фото: freepik.com

В воскресенье, 10 декабря, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек. Именно 11 вспышек такого класса произошли за последние сутки. Вспышка М5,49 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса ", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность 10 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 42.

Как метеозависимо минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — предупреждают специалисты.

Женщина плохо чувствует себя из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, за прошедшие сутки на Солнце зафиксировали низкую активность . Также на нашем светильнике обнаружили 10 вспышек класса С, наибольшая из которых — С8,17.