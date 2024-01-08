Магнітні бурі сьогодні — 08.01.2024

Магнітні бурі сьогодні — чого варто чекати українцям
В Україні сьогодні, 8 січня, очікується невелика ймовірність магнітних бур. За інформацією моніторингу, магнітосфера Землі знаходиться переважно у спокійному стані. Крім того, впродовж останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні, а найбільш сонячної подією періоду була подія С7.
Про це повідомляє сайт Meteoprog.
Магнітні бурі 8 січня
За даними прогнозу, сьогодні, 8 січня, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з можливістю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 8 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 73.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Тому попередження щодо цього явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів в ті дні, які передують таким видам сонячних явищ.
Щоб уникнути наслідків на здоров'я від впливу магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- лягати спати близько 22:00 та прокидатися о 06:00-07:00 ранку;
- регулярно та збалансовано харчуватися — обідати краще між 12:00-14:00;
- не вживати багато кави — лише дві порції на день;
- починати свій день із легких фізичних вправ та займатися спортом хоча б 1-2 рази протягом тижня;
- зменшити фізичне та психологічне навантаження;
- дотримуватися здорового режиму дня;
- більше відпочивати та не робити справи, які вас виснажують.
Нагадаємо, 7 січня магнітосфера Землі перебувала у спокійному стані. Також відомо, що протягом доби сонячна активність зберігалася на низькому рівні.
Читайте Новини.LIVE!