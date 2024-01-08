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Магнітні бурі сьогодні — чого варто чекати українцям

8 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — 08.01.2024
Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні сьогодні, 8 січня, очікується невелика ймовірність магнітних бур. За інформацією моніторингу, магнітосфера Землі знаходиться переважно у спокійному стані. Крім того, впродовж останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні, а найбільш сонячної подією періоду була подія С7.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 січня

За даними прогнозу, сьогодні, 8 січня, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з можливістю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 8 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 73.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Тому попередження щодо цього явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів в ті дні, які передують таким видам сонячних явищ. 

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Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Щоб уникнути наслідків на здоров'я від впливу магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • лягати спати близько 22:00 та прокидатися о 06:00-07:00 ранку;
  • регулярно та збалансовано харчуватися — обідати краще між 12:00-14:00;
  • не вживати багато кави — лише дві порції на день;
  • починати свій день із легких фізичних вправ та займатися спортом хоча б 1-2 рази протягом тижня;
  • зменшити фізичне та психологічне навантаження;
  • дотримуватися здорового режиму дня;
  • більше відпочивати та не робити справи, які вас виснажують.

Нагадаємо, 7 січня магнітосфера Землі перебувала у спокійному стані. Також відомо, що протягом доби сонячна активність зберігалася на низькому рівні.

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