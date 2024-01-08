Магнітні бурі сьогодні — 08.01.2024

Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

В Україні сьогодні, 8 січня, очікується невелика ймовірність магнітних бур. За інформацією моніторингу, магнітосфера Землі знаходиться переважно у спокійному стані. Крім того, впродовж останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні, а найбільш сонячної подією періоду була подія С7.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 січня

За даними прогнозу, сьогодні, 8 січня, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з можливістю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 8 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 73.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Тому попередження щодо цього явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів в ті дні, які передують таким видам сонячних явищ.

Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Щоб уникнути наслідків на здоров'я від впливу магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:

лягати спати близько 22:00 та прокидатися о 06:00-07:00 ранку;

регулярно та збалансовано харчуватися — обідати краще між 12:00-14:00;

не вживати багато кави — лише дві порції на день;

починати свій день із легких фізичних вправ та займатися спортом хоча б 1-2 рази протягом тижня;

зменшити фізичне та психологічне навантаження;

дотримуватися здорового режиму дня;

більше відпочивати та не робити справи, які вас виснажують.

Нагадаємо, 7 січня магнітосфера Землі перебувала у спокійному стані. Також відомо, що протягом доби сонячна активність зберігалася на низькому рівні.