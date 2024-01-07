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Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися українцям

7 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — 7.01.2023 — чого чекати від погоди на Сонці
Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 7 січня, в Україні не очікуються. За даними моніторингу, магнітосфера Землі наразі перебуває у спокійному стані. Також відомо, що протягом доби сонячна активність зберігалася на низькому рівні.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 січня

Відповідно до прогнозу, у неділю, 7 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною, з низькою ймовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 7 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 41.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Як сонячна активність впливає на здоров'я людини

У світі є досить поширеною думка про те, що магнітні бурі погано впливають на самопочуття деяких людей. Цих людей називають метеочутливими. 

Чимало людей під час магнітних бур жаліються на низку неприємних симптомів. Зокрема йдеться про головний біль, мігрені, втому та підвищений тиск.

Наразі науковцям складно відповісти, чи дійсно є зв'язок між підвищеною активністю сонця та погіршенням самопочуття у людей. Однак багато дослідників все ж погоджуються, що геомагнітний вплив на людину — це реальність. 

Жінка з головним болем. Фото: pexels.com
Жінка з головним болем. Фото: pexels.com

Як покращити самопочуття під час магнітних бур — поради 

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур та покращити своє самопочуття, медики радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • необхідна достатня тривалість сну — не менше 7-8 годин;
  • регулярне та збалансоване харчування;
  • зайвим буде надмірне споживання кави, краще обмежитися двома порціями на день.
  • фізична активність — варто почати день з 10-хвилинної зарядки також доречною буде помірна активність (наприклад, ходіння пішки) протягом дня;
  • уникайте стресів;
  • дотримуйтеся режиму дня та приділіть більше часу відпочинку. 

Нагадаємо, раніше було оприлюднено детальний розклад магнітних бур на січень 2024 року, в якому називають найнебезпечніші дати для метеочутливих людей протягом  другого місяця зими. 

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