Магнитные бури сегодня — 7.01.2023 — чего ждать от погоды на Солнце

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться украинцам
Магнитные бури сегодня, 7 января, в Украине не ожидаются. По данным мониторинга, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.
Об этом сообщает сайт Meteoprog.
Магнитные бури 7 января
Согласно прогнозу в воскресенье, 7 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной, с низкой вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 7 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Количество солнечных пятен — 41.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
Как солнечная активность влияет на здоровье человека
В мире довольно распространено мнение о том, что магнитные бури плохо влияют на самочувствие некоторых людей. Этих людей называют метеочувствительными.
Многие во время магнитных бурь жалуются на ряд неприятных симптомов. В частности, речь идет о головной боли, мигрени, усталости и повышенном давлении.
Ученым сложно ответить, действительно ли есть связь между повышенной активностью солнца и ухудшением самочувствия у людей. Однако многие исследователи все же соглашаются, что геомагнитное влияние на человека — это реальность.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь и улучшить свое самочувствие, медики советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- необходима достаточная продолжительность сна — не менее 7-8 часов;
- регулярное и сбалансированное питание;
- лишним будет чрезмерное потребление кофе, лучше ограничиться двумя порциями в день.
- физическая активность — стоит начать день с 10-минутной зарядки также уместна умеренная активность (например, хождение пешком) в течение дня;
- избегайте стрессов;
- соблюдайте режим дня и уделите больше времени отдыха.
Напомним, ранее было обнародовано детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года, в котором называют самые опасные даты для метеочувствительных людей в течение второго месяца зимы.
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