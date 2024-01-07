Магнитные бури сегодня — 7.01.2023 — чего ждать от погоды на Солнце

Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурь. Фото: pexels.com

Магнитные бури сегодня, 7 января, в Украине не ожидаются. По данным мониторинга, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

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Согласно прогнозу в воскресенье, 7 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной, с низкой вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Количество солнечных пятен — 41.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Как солнечная активность влияет на здоровье человека

В мире довольно распространено мнение о том, что магнитные бури плохо влияют на самочувствие некоторых людей. Этих людей называют метеочувствительными.

Многие во время магнитных бурь жалуются на ряд неприятных симптомов. В частности, речь идет о головной боли, мигрени, усталости и повышенном давлении.

Ученым сложно ответить, действительно ли есть связь между повышенной активностью солнца и ухудшением самочувствия у людей. Однако многие исследователи все же соглашаются, что геомагнитное влияние на человека — это реальность.

Женщина с головной болью. Фото: pexels.com

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь и улучшить свое самочувствие, медики советуют придерживаться следующих рекомендаций:

необходима достаточная продолжительность сна — не менее 7-8 часов;

регулярное и сбалансированное питание;

лишним будет чрезмерное потребление кофе, лучше ограничиться двумя порциями в день.

физическая активность — стоит начать день с 10-минутной зарядки также уместна умеренная активность (например, хождение пешком) в течение дня;

избегайте стрессов;

соблюдайте режим дня и уделите больше времени отдыха.

Напомним, ранее было обнародовано детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года, в котором называют самые опасные даты для метеочувствительных людей в течение второго месяца зимы.