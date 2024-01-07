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Магнитные бури сегодня — к чему готовиться украинцам

7 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня — 7.01.2023 — чего ждать от погоды на Солнце
Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурь. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури сегодня, 7 января, в Украине не ожидаются. По данным мониторинга, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

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Магнитные бури 7 января

Согласно прогнозу в воскресенье, 7 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной, с низкой вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 41.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Как солнечная активность влияет на здоровье человека

В мире довольно распространено мнение о том, что магнитные бури плохо влияют на самочувствие некоторых людей. Этих людей называют метеочувствительными.

Многие во время магнитных бурь жалуются на ряд неприятных симптомов. В частности, речь идет о головной боли, мигрени, усталости и повышенном давлении.

Ученым сложно ответить, действительно ли есть связь между повышенной активностью солнца и ухудшением самочувствия у людей. Однако многие исследователи все же соглашаются, что геомагнитное влияние на человека — это реальность.

Женщина с головной болью. Фото: pexels.com
Женщина с головной болью. Фото: pexels.com

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь и улучшить свое самочувствие, медики советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • необходима достаточная продолжительность сна — не менее 7-8 часов;
  • регулярное и сбалансированное питание;
  • лишним будет чрезмерное потребление кофе, лучше ограничиться двумя порциями в день.
  • физическая активность — стоит начать день с 10-минутной зарядки также уместна умеренная активность (например, хождение пешком) в течение дня;
  • избегайте стрессов;
  • соблюдайте режим дня и уделите больше времени отдыха.

Напомним, ранее было обнародовано детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года, в котором называют самые опасные даты для метеочувствительных людей в течение второго месяца зимы.

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