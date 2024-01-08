Магнитные бури сегодня — 08.01.2024

Магнитные бури сегодня — чего стоит ждать украинцам
В Украине сегодня, 8 января, ожидается небольшая вероятность магнитных бурь. По информации мониторинга, магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии. Кроме того, за последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне, а наиболее солнечным событием периода было событие С7.
Об этом сообщает сайт Meteoprog.
Магнитные бури 8 января
По данным прогноза, сегодня, 8 января, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с возможностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 8 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 73.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Поэтому предупреждение этого явления помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в те дни, которые предшествуют таким видам солнечных явлений.
Чтобы избежать последствий на здоровье от воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- ложиться спать около 22:00 и просыпаться в 06:00-07:00 утра;
- регулярно и сбалансированно питаться — обедать лучше между 12:00-14:00;
- не употреблять много кофе — всего две порции в день;
- начинать свой день с легких физических упражнений и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в течение недели;
- уменьшить физическую и психологическую нагрузку;
- соблюдать здоровый режим дня;
- больше отдыхать и не делать дела, которые истощают вас.
Напомним, 7 января магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.
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