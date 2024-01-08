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Магнитные бури сегодня — чего стоит ждать украинцам

8 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня — 08.01.2024
У женщины болит голова. Иллюстративное фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине сегодня, 8 января, ожидается небольшая вероятность магнитных бурь. По информации мониторинга, магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии. Кроме того, за последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне, а наиболее солнечным событием периода было событие С7.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

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Магнитные бури 8 января

По данным прогноза, сегодня, 8 января, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с возможностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 8 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 73.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Поэтому предупреждение этого явления помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в те дни, которые предшествуют таким видам солнечных явлений.

будут ли сегодня магнитные бури
У женщины болит голова. Иллюстративное фото: pixabay

Чтобы избежать последствий на здоровье от воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • ложиться спать около 22:00 и просыпаться в 06:00-07:00 утра;
  • регулярно и сбалансированно питаться — обедать лучше между 12:00-14:00;
  • не употреблять много кофе — всего две порции в день;
  • начинать свой день с легких физических упражнений и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в течение недели;
  • уменьшить физическую и психологическую нагрузку;
  • соблюдать здоровый режим дня;
  • больше отдыхать и не делать дела, которые истощают вас.

Напомним, 7 января магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.

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