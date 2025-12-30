Відео
Україна
Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

Дата публікації: 30 грудня 2025 14:36
Магнітні бурі 30 грудня - який прогноз
Головний біль. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 30 грудня

У вівторок, 30 грудня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні та не становила серйозної загрози для геомагнітного стану планети.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 30 грудня 

За минулі 24 години на Сонці зафіксували шість спалахів класу C, які практично не впливають на Землю, а також чотири спалахи середнього класу M. Найпотужнішим серед них став спалах M4,3, який може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та локальний сонячний радіаційний ефект.

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

 Сонячна активність на 30 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 32

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. 

Нагадаємо, що на Новий Рік в Україні буде справжня зима погода із морозом і хуртовиною.

А січень, за прогнозами синоптиків, буде аномально холодним.

погода Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
