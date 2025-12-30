Магнитные бури 30 декабря - каков прогноз

Головная боль. Фото: Pexels

Во вторник, 30 декабря, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне и не представляла серьезной угрозы для геомагнитного состояния планеты.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Магнитные бури 30 декабря

За прошедшие 24 часа на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю, а также четыре вспышки среднего класса M. Самой мощной среди них стала вспышка M4,3, которая может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и локальный солнечный радиационный эффект.



Солнечная активность на 30 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма —1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 32

Медики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, что на Новый Год в Украине будет настоящая зима погода с морозом и метелью.

А январь, по прогнозам синоптиков, будет аномально холодным.