Магнітні бурі у грудні 25.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 25 грудня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися сім спалахів класу С і один — класу М. Максимальним був спалах класу М2,94.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 грудня

"Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Прогноз магнітних бур на 25-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 25 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

кількість сонячних плям — 53.

Вплив магнітних бур на організм людини

Магнітні бурі значно впливають на організм людини. Метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, слабкість, перепади настрою.

Магнітні бурі, насамперед, впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. Зокрема: розвиток тривожних станів, підвищення агресивності, посилення страху та панічних проявів тощо.

Тому у дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичні та розумові навантаження.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

Намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії.

Якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний.

Пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої.

Намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю.

Додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).

Нагадаємо, що через сильний спалах на Сонці, який помітили науковці, Земля потерпатиме від сильних магнітних бур. Це найпотужніший спалах за останні шість років.